Denver konačno dobio bez Jokića u timu: Istorijski tripl-dabl Vestbruka

Treći meč uzastopno odigrao je Denver bez Nikole Jokića, koji zbog privatnih razloga nije na terenu, ali su ovoga puta uspeli konačno da pobede i na neki način se osvete Memfisu za poraz u prethodnom meču!

Denver je pre dva dana poražen od Grizlija rezultatom 105:90, da bi u noći između utorka i srede slavili rezultatom 122:110.

Džamal Marej i Majkl Porter Džunior bili su kritikovani prošli put, zajedno su tada ubacili samo 23 poehna - uz očajne provente šuta, da bi ovoga puta preuzeli odgovornost i doneli Nagetsima trijumf.

Prvi je imao 27 poena i konačno je radio ono što se traži od njega - da zatrpava koševe rivala. S druge strane, Porter je ubacio 24 poena i imao 11 skokova. Sjajan meč odigrao je i Kristijan Braun sa 19 poena i sedam skokova. Pejton Votson dodao je 16.

