OVO ŠTO JOKIĆ RADI NIJE NORMALNO! Ameri iskopali neverovatne podatke: Ljudi gledaju i ne veruju svojim očima

Nikola Jokić i ove sezone dominira u najjačoj ligi sveta.

Srpski košarkaš prosečno beleži 29.7 poena, 13.7 skokova i 11.7 asistencija po utakmici i trenutno prvi u ligi po asistencijama i skokovima, dok je po poenima četvrti na listi.

Popularna stranica "StatMuse" objavila je neverovatne podatke koji najbolje svedoče o tome koliko je srpski as dominantan u NBA.

Verovali ili ne, Jokić ove sezone prosečno postiže više poena od Kobija Brajanta u sezoni kada je legendarni as Lejkersa proglašen za MVP.

Nikola ima i više skokova po meču od čuvenog Dankana u njegovoj MVP sezni, i više asistencija od Stiva Neša kada je Kanađanin proglašen za MVP.

Jokic this season:



— More PPG than MVP Kobe

— More RPG than MVP Duncan

— More APG than MVP Nash

— More SPG than DPOY Smart

— Higher 3P% than MVP Curry

— Higher TS% than MVP Giannis pic.twitter.com/fJ1M5MMlSd