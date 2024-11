'NIJE BIO NA TRENINGU DANAS' Trener Denvera otkrio šta se dešava sa Nikolom Jokićem (VIDEO)

Jedan od najboljih košarkaša današnjice Nikola Jokić propustio poslednje tri utakmice za Denver, a kako stvari sotje, još neće biti u timu Nagetsa.

Na jednom od treninga, trener Majk Meloun je upitan o Eronu Gordonu i Nikoli Jokiću. Kratko je odgovorio:

- Ne i ne. Eron se oporavlja, a Nikola nije bio na treningu danas. On je sa porodicom... - rekao je trner Majk Meloun.

Nikola Jokic was not at practice today, per Michael Malone. Aaron Gordon is still OUT.



