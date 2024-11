Konor Mekgregor proglašen krivim za brutalno silovanje: Čeka ga drakonska kazna

Porota je utvrdila da je MMA borac, Konor Mekgregor kriv i da je napao ženu koja ga je optužila za seksualni napad. Naređeno mu je da joj isplati više od 248.000 evra odštete.

Mekgregor se suočio sa optužbom da je brutalno silovao i napao Hand u hotelu na jugoistoku Dablina 2018. godine, dok je on tvrdio da je seksualni odnos bio saglasan.

Porota Visokog suda u Dablinu donela je presudu da je Mekgregor napao Hand. Takođe, Hand je podnela tužbu i protiv Džejmsa Lorensa za napad, a sud razmatra različite vrste odšteta koje će joj biti dosuđene.

Žena je izjavila da ju je Mekgregor pritisnuo na krevet, tri puta je davio, te je "brutalno silovao i pretukao".

Poroti je predstavljeno da je žena zadobila teške povrede, uključujući ljubičasto-plave modrice na rukama i zglobovima, ogrebotinu na dojci i bolnu modricu na vratu.

Sa druge strane, Mekgregor i Lorens su negirali bilo kakvu krivicu. Dok je žena dobila presudu protiv Mekgregora, izgubila je tužbu protiv Lorensa.

