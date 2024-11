LJUDI GLEDAJU I NE VERUJU: Spektakularna asistencija Jokića! Niko nije očekivao da će to da uradi (VIDEO)

Najbolji srpski košarkaš Nikola Jokić blistao je u ubedljivom trijumfu Denvera nad Lejkersima 127:102.

Somborac je meč završio sa 34 poena, 13 skokova i osam asistencija od koji se jedna posebno izdvojila.

Nikola je na spektakularan način uposlio saigrača Krisa Brauna u prvoj deonici meča. Udvojili su ga igrači Lejkersa, delovalo je da se nalazi u bezizlaznoj situaciji, ali on je na nestvaran način uspeo da pronađe najbolje moguće rešenje. Bacio je spektakularan pas Braunu, koji je bio potpuno sam na šutu za tri poena, i mladi as Denvera je sjajan pas krunisao trojkom.

Pogledajte ovu majstoriju Jokića:

Saw him through 3 defenders 🔥 https://t.co/zNk6DhnfrB pic.twitter.com/ZIQuw2Epdl