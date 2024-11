ŠTA SINER MISLI O SARADNJI ĐOKOVIĆA I MARIJA? Ovakav odgovor niko nije očekivao

Prvi teniser sveta Janik Siner, nije znao za saradnju Novaka Đokovića, najboljeg srpskog tenisera, i njegovog novog trenera, Endi Marija.

Najbolji teniser svih vremena, Novak Đoković, započeo je saradnju sa svojim dugogodišnjim rivalom i prijateljem, Endijem Marejem, koji se pridružio njegovom timu u ulozi trenera.

Dogovor je postignut uoči pravljenja strategije za narednu sezonu, sa fokusom pre svega na pripremni period, a potom i na Australian open, gde će Novak pokušati da osvoji 11. titulu u singlu.

Ta vest kao bomba odjeknula je teniskim svetom, a trenutno prvi teniser sveta, Janik Siner uopšte nije znao da je Đoković dobio novog trenera.

Prvi teniser sveta šokirao je sve reakcijom jer ne samo što nije znao za saradnju Đokovića i Marija, već i kada je saznao, uopšte nije želeo da govori o tome.

Ova neočekivana reakcija mladog tenisera privukla je pažnju javnosti, a o tome je fanove "belog sporta" začuđeno obavestio poznati Portugalac, Žoze Morgado. Na društvenim mrežama već je dobio na hiljade svakakvih odgovora.

Sinner had no idea about the Murray-Djokovic partnership and didn’t wanna answer about that.