Kalkulacije su počele! Evo koliko je bodova potrebno Zvezdi da bi se našla među 24 ekipe

Ekipa Vladana Milojevića je ostvarila jednu od najvećih pobeda u novijoj istoriji, Crvena zvezda je posle četiri poraza bes iskalila na Štutgartu sa 5:1 i uključila se u borbu za plasman u nokaut fazu Lige šampiona.

Zvezda se nakon četiri vezana poraza iskupila navijačima "petardom" na "Marakani".

Sad kreće uzbuđenje i kalkulacije, jer o drugoj rundi posle četiri debakla i nula bodova niko nije razmišljao. Ali, šampion Srbije se nakon petog kola uključio u trku za mesto koje vodi u drugu fazu takmičenja. I dalje je u teškoj poziciji, na 31. mestu, ali nade ima.

Međutim, mora da pobedi Jang bojs s kojim igra u poslednjem kolu, PSV je direktan konkurent, i dolazi u Beograd, a ni naredni rival Milan nije bauk, bez obzira na to što je nanizao tri pobede.

10 points is the sweet spot that all Top 24 hopefuls should aim for.



Though even 10 pts might not be enough if your goal difference is bad!



11 pts offers near certainty even with a bad GD. pic.twitter.com/vix5ReyUTb