BOGDAN BOGDANOVIĆ NASTAVLJA DA PIŠE ISTORIJU! Atlanta srušila vodeći tim NBA lige, Srbin blizu ulaska u besmrtne! (VIDEO)

Košarkaši Atlante savladali su trenutno najbolji tim NBA lige, Klivlend Kavalirse i to u gostima (135:124), naneli su tek drugi poraz ovoj ekipi ove sezone, a sjajan meč odigrao je srpski as Bogdan Bogdanović.

On je utakmicu završio sa 17 poena i tri skoka, a nastavio je da piše istoriju pošto je vezao 96. uzastopni meč na kom je postigao bar jednu trojku. Na ovoj listi prestigao je Kleja Tompsona koji je ostao na 95. mečeva, te trenutno zauzima šesto mesto i veoma je blizu da uđe u besmrtne.

Bogdan Bogdanovic has connected on at least one three-pointer in 96 straight games, breaking a tie with Klay Thompson (95) for the sixth-longest such streak in NBA history.