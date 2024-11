Gotovo je! Frenk Lampard novi menadžer Koventrija

Frenk Lampard imenovan je za novog menadžera Koventrija, saopštio je danas engleski fudbalski klub.

Lampard (46) je sa Koventrijem potpisao ugovor do juna 2027. On je na klupi ovog kluba zamenio Marka Robinsa, koji je nedavno dobio otkaz posle serije loših rezultata.

Lampard je ranije trenirao Derbi, Everton i Čelsi, a na klupi Koventrija debitovaće u subotu na meču 18. kola Čempionšipa protiv Kardifa.

Fudbaleri Koventrija se nalaze na 17. mestu na tabeli Čempionšipa sa 17 bodova.

Ko je Frenk Lampard

Frenk Lampard engleski je fudbalski trener i bivši fudbaler. Najbolji je strelac u istoriji Čelsija, za koji je nastupao 13 godina. Rođen je u Romfordu, Londonu u Engleskoj. Sin je Frenka Lamparda starijeg. Dva puta je osvojio FA kup sa Vest Hem junajtedom.

Lampard je bivši reprezentativac Engleske. Sa Čelsijem je osvojio Ligu šampiona (2011/12), Ligu Evrope (2012/13), tri titule Premijer lige (2004/05, 2005/06 i 2009/10), četiri puta FA kup (2007, 2009, 2010 i 2012), dva puta Engleski Liga kup (2005 i 2007), dva puta FA Komjuniti šild (2005 i 2009), a uzeo je i sa Vest Hemom Intertoto kup 1999. godine. U novembru 2005. proglašen je za drugog najboljeg igrača veznog reda u Evropi. Našao se odmah iza Ronaldinja, dok je mesec dana kasnije proglašen za drugog FIFA Najboljeg igrača sveta, opet iza Ronaldinja. Bio je nominovan i za FWA fudbalera godine u 2005. godini.

A new chapter in Coventry.



Welcome, Frank. 🩵 pic.twitter.com/YIhy3cRjb9