Jokić žestoko ZAPRETIO SAIGRAČU: Sada mi je cilj da pobedim njega!

Nikola Jokić na utakmici protiv Klivlenda stigao je do 139. tripl-dabla u regularnom delu sezone i tako prestigao legendarnog Medžika Džonsona.

Srbin je sada na trećem mestu večne liste i ispred njega su ostali samo Oskar Robertson sa 181 i saigrač Rasel Vestbruk koji sa 200 tripl-dablova u karijeri.

Poznato je da skromni Somborac ne voli previše da priča o svojim podvizima, što se jasno moglo zaključiti i u izjavi koju je dao za zvaničan sajt lige.

""Nisam razmišljao o tome. To je način na koji treba da bude, kada ne razmišljaš o tome, dobre stvari se dešavaju. Ne želim to zaista, ali se dobre stvari događaju zbog toga. Definitivno neka vrsta zaveštanja", rekao je Jokić."

Nakon toga rešio je da okrene priču na šalu.

"Cilj je da pobedim mog saigrača Rasa. On je kralj trenutno. Trebaće mi mnogo godina, ako ikada uradim to. To je moj cilj", poručio je uz osmeh Nikola.

"The goal is to beat my teammate now." 😂



After rising to 3rd on the all-time triple-doubles list (139), Jokić has his sights set on Russell Westbrook's all-time record (200)! pic.twitter.com/79kpYePwax