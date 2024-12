Bogdanović ispisao istoriju NBA pa poručio: Ljudi u ligi znaju ko sam!

Srećan sam što smo pobedili Lejkerse, jer je bilo veoma teško! Gubili smo, ali smo se vratili kada je bilo najpotrebnije. Ljudi u ligi znaju ko sam, i čuvaju me dobro, poručuje srpski košarkaš Bogdan Bogdanović (32)!

Košarkaši Atlante noćas su posle drame u finišu i "triler završnice" uspeli da savladaju Los Anđeles Lejkerse rezultatom - 134:132, posle produžetka. Jedan od najefikasnijih u pobedničkom taboru bio je kapiten košarkaške reprezentacije Srbije Bogdan Bogdanović, koji je postigao 20 poena, i tako učvrstio svoj status jednog od najkonzistentnijih šutera u ligi.

Osim toga, Bogdanović je ispisao istoriju i postao tek četvrti košarkaš u NBA ligi koji je uspeo da pogodi barem jednu trojku na 100 uzastopnih utakmica. Posle meča nije mogao da zadrži emocije.

- Ufff, mnogo emocija. Srećan sam što smo pobedili jer je bilo teško, Lejkersi su hteli da budu bolji nego u Majamiju. Srećan sam zbog načina na koji smo reagovali jer smo gubili i sa 11 razlike pa smo se vratili kada je bilo najpotrebnije. Prvi put je da smo imali ovoliko ljudi u Areni i hvala navijačima - istakao je Bogdanović.

U protivničkoj ekipi posebno je izdvojio partiju neprikosnovenog Lebrona Džejmsa, koji je, kako kaže, velika inspiracija za sve košarkaše.

- Uvek je teško protiv Lebrona. On je oduvek veliki takmičar, Lebron je bio i na Olimpijskim igrama i neverovatan je, prava inspiracija za sve nas - dodao je Bogdanović.

Za kraj, Bogdanović je istakao da su ostali igrači u najjačoj košarkaškoj ligi svesni kakav je on šuter, te da defanzivci obraćaju posebnu pažnju na njega.

- Ljudi u ligi znaju ko sam, čuvaju me dobro i defanzivci su blizu. Trener želi da šutiram čim dobijem loptu, a ja mu kažem da ne mogu uvek tako da treba da budem u dobroj poziciji za šut. Sve su to normalne stvari, svi imaju svoje uloge, svoju brzinu i treba se uhodati, a na sve to dolaze i povrede. Sada smo svi zdravi i to nam je najveća snaga - podvukao je Bogdanović.



Autor: Jovana Nerić