'ĐOKOVIĆ SE TUKAO SA OVIM TENISEROM, VODIO ME JE DA PROBAM ALKOHOL!' Sin političara o kom bruji svet otkrio šokantne detalje Novakovog života

Rumunski političar Kalin Đorđesku tema je medija širom sveta zbog aktuelne situacije u Rumuniji.

Nezavisni kandidat na predsedničkim izborima je neočekivano ubedljivo vodio u prvom krugu, ali je zbog odluke Ustavnog suda ostao bez pobede. Sud je tom odlukom otkazao i održavanje drugog kruga predsedničkih izbora koji je bio zakazan za 8. decembar. Kao glavni argument za poništavanje rezultata izbora, Sud je naveo "rusko mešanje" u izborne procese u Rumuniji.

Đorđesku je javno kritikovao tu odluku i optužio Ustavni sud za podrivanje demokratije.

Kada je reč o porodici Đorđesku, Srbiji je i te kako bila zanimljiva priča Kalinovog sina, Kozmina, starog poznanika Novaka Đokovića.

Nekadašnji rumunski teniser, a sada trener, prošle godine je u velikom intervjuu za tamošnje medije otkrio nepoznate detalje iz života najboljeg tenisera svih vremena.

Za "Pro sport" je govorio o poznanstvu sa srpskim teniserom i periodu kada su on i Đoković pohađali akademiju Nikole Pilića.

"With Djokovic I was in a bar for the first time in my life, in Munich! I drank my first glass of alcohol with Nole."



"With Djokovic I was in a bar for the first time in my life, in Munich! I drank my first glass of alcohol with Nole."



Cosmin owns today a tennis club himself pic.twitter.com/FQ8LYQCufw