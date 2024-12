Nikola Jokić dobio himnu: Navijači Denvera u transu zbog 'Somborskog geganja' (VIDEO)

Nikola Jokić, ponos Sombora i jedan od najboljih košarkaša današnjice, vratio se obavezama u NBA ligi samo nekoliko dana nakon što je postao otac po drugi put.

I to kako! Srpski as nastavlja da pomera granice, ne samo u igri već i van terena. Ovog puta, inspirisao je neobičnu posvetu - hip-hop pesmu koju mnogi nazivaju njegovom ličnom himnom.

Navijači Denver Nagetsa, oduševljeni njegovim nedavnim nastupima, odlučili su da mu ukažu čast na kreativan način. Di-džej Makulejt i Alek Gvin predstavili su pesmu "Sombor Shufflin" ("Somborsko geganje"), koja je za kratko vreme postala hit među fanovima.

Pesmu "Sombor Shufflin" objavio je di-džej Makulejt, koji je zajedno sa Alekom Gvinom napravio animirani spot koristeći veštačku inteligenciju i arhivske fotografije Jokića. Spot je prava poslastica za fanove, a reči pesme savršeno oslikavaju Jokićevu skromnost i dominaciju.

- Nikola Jokić nikada ne bi napravio sopstvenu rep pesmu, tako da sam u poslednjih 5nedelja to uradio za njega. Predstavljam vam: Sombor Shufflin. Sa zadivljujućim radom @alecgvin sve animirano od mene. Najbolji igrač svih vremena je ovog mesecadobio kopačku i knjigu, a sada ima i himnu - napisao je Makulejt na mreži X uz objavu spota.

Pesma počinje stihovima:

