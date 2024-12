ENGLEZI 'ZAPRETILI' NOVOM SELEKTORU KADA SU SAZNALI DA IGRAJU SA SRBIJOM: Evo kakve su reakcije na ostrvu posle žreba: Tuhele, nema izgovora!

Fudbalska reprezentacija Srbije dobila je vrlo tešku grupu na žrebu kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2026. Igraćemo sa Engleskom, Albanijom, Letonijom i Andorom, a pravila su takva da samo prvoplasirani direktno ide u SAD, Meksiko i Kanadu. "Popravni" će imati drugoplasirani, ali kroz nikad teži baraž u kome će se ukupno 16 timova boriti za četiri vize...

S obzirom na to da su Letonija i Andora daleko od ozbiljnih reprezentacija, a da je Engleska velika sila, već sada može da sepretpostavi da ćemo se sa Albanijom boriti za drugo mesto. Takvog stava su i na Ostrvu gde su već unapred proglasili Englesku na Svetskom prvenstvu, prezadovoljni kako se žreb odigrao za njih - posebno ako se zna da su zbog promene pravila stigli do prvog šešira.

"Engleska je pravi pobednik ovog žreba jer je upala u grupu sa Albanijom i Engleskom", piše tabloid "Dejli Mejl" i dodaje da novi selektor Tomas Tuhel ne sme da ima izgovor tokom ovih kvalifikacija, pošto očekuju lagan plasman.

"To je to. Tomas Tuhel i Engleska su dobili prilično direktan put do grupe na Svetskom prvenstvu 2026. Srbija će biti naš najteži protivnik i test za Tuhela i njegove igrače, dok će sa Andorom igrati na 'plastičnom terenu'. Tu zapravo počinju i završavaju se sve naše brige. Nema izgovora, Tomase", dodaje se.

Slične reakcije imaju i drugi britanski mediji, tako da i Bi-Bi-Si "slavi" ovakvu grupu za Englesku, a "Ekspres" je još slikovitiji: "Žreb je bio blagonaklon prema Engleskoj...", pišu novinari ovog tabloida.

"Srbija, Albanija, Letonija i Andora. To stvarno može da se smatra lakom grupom bez mnogo mučenja", dodaje se.

Videćemo da li će ove reči motivisati selektora Dragana Stojkovića Piksija i fudbalere Srbije za koje kvalifikacije počinju u junu, zbog obaveza u baražu Lige nacija.



Autor: Jovana Nerić