Serena Vilijams ŠOKIRALA NOVIM IZGLEDOM: Transformacija kakvu niko nije očekivao!

Legendarna teniserka Serena Vilijams izgleda potpuno drugačije nego dok je harala terenima.

Ova 43-godišnjakinja, koja je 2022. završila bogatu karijeru, bila je poznata kao prava "razbijačica" u belom sportu: snažnih fizičkih predispozicija - "gazila" je suparnice razornim udarcima, a nekim teniserkama nije bilo svejedno ni kada je onako mišićavu samo vide sa druge strane mreže.

Ipak, to je neka "stara Serena".

Ova "nova" - izgleda vitko.

Čuvena sportistkinja, sada majka dvoje dece, objavila je nekoliko snimaka i fotografija na društvenim mrežama na kojima se vidi njen novi izgled.

A on je prilično drugačiji od onog kada je bila najbolja teniserka sveta.

U poslednjoj objavi, iz aviona, u kome prikazuje "Šta je Instagram, a šta realnost", vidi se najpre fotografija na kojoj su njene nekada snažne, mišićave ruke, sada tanane. Na drugoj fotografiji šaljivo je pozirala jedući pecivo.

