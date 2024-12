Iznenadni šok: Mekgregor u pregovorima za meč sa Loganom Polom

Nakon više od tri godine pauze, Konor MekGregor je otkrio da je u preliminarnim dogovorima za bokserski meč sa popularnim influenserom i WWE zvezdom Loganom Polom.

Poslednji put kada je MekGregor bio u UFC oktagonu, borba protiv Dastina Porijea završena je tragično – pretrpeo je slomljenu nogu već u prvoj rundi. Iako su ga mnogi otpisali zbog dugotrajne pauze, spekulacije o njegovom povratku nikada nisu stale. Prvo je bio planiran meč sa Majklom Čendlerom ove godine, ali povreda prsta na nozi ponovo je sprečila borbu.

S obzirom na to da je prošlo toliko vremena, mnogi se pitaju da li ćemo ikada ponovo videti McGregora u UFC oktagonu. Neki su verovali da bi povratak mogao da se desi u meču sa aktuelnim šampionom perolake kategorije Ilijom Topurijom.

Međutim, irski borac je demantovao ove glasine i iznenadio sve objavom na društvenim mrežama. MekGregor je potvrdio da je u pregovorima sa porodicom Ambani za bokserski meč sa Loganom Polom, koji bi trebalo da se održi u Indiji.

The rumors of a bout with topurio are false. I am in preliminary agreements with the Ambani family to face Logan Paul in a boxing exhibition in India.

I have agreed.

I will then seek my return to the Octagon.