OBRADOVIĆ ŽESTOKO OPLEO PO ABA LIGI: Sreća što se iz ovako neozbiljne lige više ne ide u Evroligu!

Košarkaši Crvene zvezde savladalis u Partizan rezultatom 89:84 u utakmici 13. kola ABA lige

Trener crno-belih Željko Obradović izneo je svoje impresije posle večitog derbija.

"Izjednačena utakmica detalji su odlučili i imali smo odluke koje nisu pametne i bile su druge odluke koje su uticale na rezultat. To bi bilo to"

Crno-beli su na samom kraju meča dva puta pogrešili kod izvođenja auta.

"Verovatno sam kriv, preuzeću to na sebe", kratko je rekao Obradović

"Obradović o povredama i tehničkoj grešci.

"Iskrenuli su zglob Bošnaković i Džons, Mitra neće biti 2,3 sedmice i Tajrik se povredio bezazlenije i već imamo tri igrača i te kako bitna van tima i to Nilikinu i Lundberga i kapitena Vanju Marinkovića, a svi znamo šta znači to. Ne možemo da plačemo. Oni koji su bili tu su dali sve od sebe. Ne zaboravite da je Mario tek izašao iz povrede, Pokuševskog muči stopalo i to utiče na utakmicu, a mislim da smo igrali dobro i bilo je mnogo dobrih situacija i treba biti pošten pa reći da smo nešto loše rešili i da se vratim na tehničku koja mi je suđena. Pričao sam na engleskom i rekao da je faul u napadu i pogledao sam snimak, bio je i to se desilo ispred sudije. Nisu me upozorili, a to je pravilo. Kao igraču zvezde što su dali upozorenje pa tehničku, a meni su dali odmah tehničku"

O suđenju u ABA ligi i čestim prekidima kojih nema u Evroligi.

" Za to su krivi ljudi koji vode tu organizaciju. Sreća što se iz ovako neozbiljne lige više ne ide u Evroligu! Zašto sada stoji ograda kod nas, a u Evroligi ne. Evroliga je ozbiljna, a ovo je neozbiljno takmičenje. Sreća je da više nema prohodnost, setimo se šta je sve bilo do sada. Prošle godine su me vređali, a utakmica nije bila prekidana. Postoje dva aršina, a zašto ja ne znam. To je pitanje za rukovodioce lige, pričam generalno, ne samo o ovoj utakmici", zaključio je Obradović.

Autor: Dubravka Bošković