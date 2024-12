LOŠE VESTI ZA DONČIĆA: Na štakama napustio halu, očekuje ga duga pauza (VIDEO)

Kada su krajem treće deonice gubili 28 razlike od Minesote Timbervulvs, teško da je jedan košarkaš Dalas Maveriksa pomislio da bi mogli da uvedu meč u neizvesnu završnicu. Na kraju smo gledali pravi božićni spektakl u NBA ligi i na kraju je domaćin izgubio 105:99.

Ono što je veći problem od poraza je nova povreda jednog od najboljih košarkaša sveta Luke Dončića, do koje je došlo u momentu kada je nezgodno stao. Sada ga očekuje poprilična pauza...

Kako javljaju Šems Čaranija, ali i ESPN, očekuje se produženi izostanak Slovenca, koji će tokom dana biti podvrgnut pregledima na magnetnoj rezonanci. Najmanje mesec dana ga svakako neće biti...

The Dallas Mavericks are bracing for star Luka Doncic to miss an extended period of time after sustaining a calf strain, sources tell me and @espn_macmahon. Doncic left the arena on crutches today in Dallas. He is expected to undergo an MRI on Thursday. pic.twitter.com/QKRIHfya10