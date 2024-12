SPEKTAKULARNIM POTEZOM ODUŠEVIO I NBA LIGU! Majstorija Srbina zapalila društvene mreže: Izveo sjajnu akciju pa napravio šou! (VIDEO)

Srpski košarkaš Vasilije Micić jednim atraktivnim potezom izazvao je oduševljenje na društvenim mrežama.

Šarlot je posle dramatične završnice doživeo poraz na gostovanju od Vašingtona (113:110), a srpski košarkaš je meč završio sa šest poena i jednom asistencijom.

Vasa je na startu poslednje deonice izveo majstoriju koju je NBA liga objavila na svom zvaničnom nalogu na društvenoj mreži "X".

Sjajnom fintom šuta "poslao je po burek" protivničkog igrača, a onda je u padu iza leđa dodao loptu saigraču. U nastavku sjajne akcije njegov tim je postigao trojku.

Pogledajte kako je to izgledalo:



This behind-the-back dime from Vasilije Micić 👏



Tie game in DC on NBA League Pass!

➡️ https://t.co/FmhqYrYUEh pic.twitter.com/kHeq6A3T79