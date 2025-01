NIKOLA JOKIĆ DOBIO OTVOREN POZIV! Kontroverzni gazda evropskog velikana sanja o potpisu Srbina!

Prvi čovek košarkaškog kluba Panatinaikos Dimitris Janakopulos mašta o danu kada će Nikola Jokić obući zeleni dres.

Janakopulos je uputio otvoren poziv srpskom košarkašu da dođe u Atinu i potpiše ugovor sa trofejnim evropskim klubom.

Kontroverzni grčki biznismen je, kao i obično, bio aktivan na društvenoj mreži Instagram, preko koje se obratio verovatno najboljem igraču na svetu.

- Danas sam se probudio bolje raspoložen nego juče. Jokiću, želiš li da potpišeš za Panatinaikos? - izgovorio je uz osmeh Grk.

Svestan je i on da je to neizvodljivo, ne samo u ovom trenutku...

Pre nekoliko meseci je pričao o Somborcu i tom prilikom rekao sledeće:

- Prestao sam da gledam NBA posle Majkla Džordana i on (Nikola Jokić) je razlog zbog kojeg gledam ponovo. Da mogu, doveo bih ga u svoj tim, ali Jokićev poslednji ugovor je mislim bio na 120 miliona dolara, pa mislim da to nije moguće. Ipak, veoma bih voleo da se to desi - rekao je gazda prvaka Evrope.

Autor: Aleksandra Aras