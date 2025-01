ŽIVOTNA PRIČA ROBERTA KARLOSA: Ima 11 dece sa 7 različitih žena! Ponovo se razvodi, ostaje bez 160 miliona, a prinuđen je da spava na stadionu!

Legendarni brazilski as Roberto Karlos imao je prilično buran ljubavni život.

Ljubitelji fudbala dobro pamte fudbalske bravure i razorne udarce verovatno najboljeg levog beka u istoriji, ali malo ljudi zna da je ovaj legendarni brazilski as imao izuzetno uzbudljiv privatni život.

Noćni život i lepe žene legendarnom Brazilcu uvek su bile na vrhu liste prioriteta, a poduži spisak bivših partnerki govori da je bio i pravi majstor u zavođenju.

Karlos se dva puta ženio, ali je ima dosta ljubavnih afera van braka, pa ima čak 11 dece sa sedam različitih žena (makar za koje zna)!

Kada se končano mislilo da se skrasio, nakon 15 godina braka, razvodi se od sadašnje supruge Marijane Lukon, sa kojom ima dvoje dece.

Dok traje sudski proces podele imovine vredne 160 miliona evra, Karlos je privremeno ostao bez kuće. Njegova supruga je u zajednički dom uselila svoje roditelje, što je legendarnog fudbalera primoralo da se preseli u prostorije Real Madrida.

Real Madrid legend Roberto Carlos, 51, 'is sleeping at the club's training ground as he divorces his wife and mother of two of his ELEVEN children amid bitter battle for £133m fortune' https://t.co/JZdY2ITboU pic.twitter.com/V5dTT736hV