FASCINANTNI RAJKOVIĆ BOLJI OD SMS-A I MITRA: Bravure srpkog golmana, tri odbranjena penala i prolaz u polufinale!

Fudbaleri Al Itihada plasirali su se u polufinale Kupa Saudijske Arabije posle boljeg izvođenja jedanasteraca protiv Al Hilala!

Junak trijumfa bio je golman reprezentacije Srbije Predrag Rajković koji je odbranio čak tri udarca u penal seriji.

Reprezentativac Srbije Aleksandar Mitrović morao je van terena već u 11. minutu zbog povrede!

Al Itihad je poveo u 63.a minutu golom Katrima Benzeme, izjednačio je Al Davsari, nakon čega se otišlo u produžetke.

Al Ittihad are through to the Kings Cup semifinals.pic.twitter.com/i94F1YET7y