Oglasio se Miško Ražnatović nakon što je ABA priznala da je Mega oštećena: Da li je ovom izjavom pecnuo Obradovića?

Nakon što je ABA liga objavila kako je Mega oštećena na meču protiv Partizana u završnici, te da je rezultat mogao biti drugačiji, oglasio se najpoznatiji košarkaški menadžer u Evropi, Miško Ražnatović, da prokomentariše celu situaciju.

Međutim, njegova reakcija nije bila nikakav izliv besa, niti bilo šta slično, već je stao u odbranu sudija, što nije pristup koji se viđa na ovim prostorima često od oštećene strane.

- I sada imamo potvrdu da je Mega oštećena u poslednjem minutu, uz oduzetu šansu za pobedu. Ne mislim da je to posledica zle namere, urote, ujdurme ili smejurije. Ljudska greška, kao i mnoge druge greške igrača i trenera na istom meču! Sastavni deo sporta i izuzetno ujednačene - napisao je Ražnatović.

Postavlja se pitanje da li je ovom izjavom pecnuo Željka Obradovića, koji je nedavno nakon poraza od Zvezde u derbiju imao veliki broj kritika na račun takmičenja, ali i sudijskog posla.

- Pa nema ko drugi nego ko vodi ovu ligu, zašto iza naše klupe stoji zaštitna ograda, a u Evroligi nema. Evroliga je ozbiljno takmičenje, ovde se reaguje kako se reaguje. Iz tog takmičenja nema prohodnost u Evroligu, zamislite da je to pitanje da ko pobedi ide u Evroligu, zamislite šta bi se dešavalo, dok nisam još došao ovde. Ja pokušavam da smirim loptu, nisam reagovao na vređanje, prošle godine su me vređali i nisu prekidali, a onda vređanje na drugoj pa nisu prekidali. Da se ne vraćamo na to, dva aršina postoje, zašto, to treba da odgovore ljudi iz lige, da li im treba ovako ili smejurija. Ne pričam o samo večerašnjoj utakmici, nego generalno - rekao je Obradović na konferenciji za medije nakon meča sa Zvezdom.

Autor: Jovana Nerić