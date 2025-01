Mijatović o novom treneru Partizana: Blagojević je najbolji izbor, ima maksimalan autoritet

Prvog dana 2025. godine je za šefa stručnog štaba Partizan proglašen Srđan Blagojević, a osmog januara je zvanično predstavljen kao trener crno-belih.

Tim povodom, obratili su se Predrag Mijatović i Danko Lazović, koji su igračima poželeli sreću pred pripreme, a fudbaleri Partizana 10. januara putuju u Antaliju gde će odigrati četiri meča.

- Momci, dobar dan pre svega, da vam čestitam novu godinu, da vam poželim sve najbolje u ovoj 25-oj, da bude mnogo-mnogo bolja, pozitivnija i lepša nego 24-ta, i da vašim porodicama, naravno, prenesete naše čestitke. Nas dvojica smo tu da vas pozdravimo danas. Bilo je dosta promena u zadnjih nekoliko dana, nedelja. Imamo nove članove među vama, imamo i novog šefa stručnog štaba sa njegovim stafom. I to je ono što sam želeo da vam saopštim. Nadam se da ste se odmorili, da ste se oporavili, da ste napunili baterije, što će vam trebati za dalji rad - rekao je Mijatović i dodao:

- Novi trener od danas je Srđan Blagojević. Najbolji mogući izbor, zadovoljni smo s njim, pričali smo puno o vama. Upoznao vas je i što vas je poznavao ranije, a i kroz našu priču i sve što smo mogli da mu damo. Tako da od vas tražim da maksimalno ispunjavate sve obaveze koje od vas bude tražio. Upoznaćete se bolje i danas i na pripremama u Turskoj. I to je ono što ćemo od vas tražiti, maksimalna posvećenost, profesionalizam. Do kraja sezone moramo da ostvarimo naše ciljeve, apsolutno sam siguran da ćemo to i uraditi. i ne bih vas više zamarao. Jednostavno, srećan rad, budite pravi profesionalci i naravno ispunjavajte sve obaveze koje šef od vas traži. On ima maksimalan autoritet, on je taj koji će donositi odluke vezano za vas, ko igra, ko ne igra, ko ide na pripreme, ko ne ide na pripreme, znači mene ćete gledati sve manje i manje, Danko će vas možda malo više posećivati, ali to je to. Idemo do kraja, verujemo u vas, biće promena, ali idemo dalje - zaključio je Predsrag Mijatović.

Igračima Partizana se zatim obratio i Danko Lazović.

- Od vas samo očekujem da poštujete ovu instituciju u kojoj se nalazite. Ovaj klub je veliki i nećemo imati pardona ko ne bude poštovao ovaj klub. On je mnogima dao i daće vama, ali morate da ga poštujete i da cenite sve ono što vam predstavlja u srpskom fudbalu. Ja ne bih voleo da dužim, mi ćemo se družiti u Antaliji, ja ću biti sa vama tamo. Želim vam srećan i uspešan rad, puno sreće i dobrog rada, a rezultat će doći zato što ja verujem da zajednički možemo da napravimo sve i biće puno bolje. Momci, idemo. Srđane, srećan rad. Vama, momci, isto tako i staf. Znate se već dobro. Idemo do kraja. I od mene toliko - rekao je Lazović.

Na kraju, konačnu reč imao je novi trener Partizana, Srđan Blagojević.

- Ja da vam poželim srećnu Novu godinu i srećan Božić ko slavi, naravno. To je prvo osnovno da vam poželim Novu godinu, pre svega bez povreda. Znam da je to fudbalerima najvažnije. A onda posle toga da imate i dobar uspeh. Da biste imali dobar uspeh i ostvarili svoje individualne želje i ambicije, prvo tim mora da ima rezultat. Da bi tim mogao da napreduje, morate vi da napredujete kao individue. Tako da je sve to povezano. Ne bih voleo da ulazim u priču sad onim čuvenim floskulama i onim izrazima, ono, red, rad, disciplina. I da budem patetičan, neću pričati o tome. To je neka osnova, je li tako? Ali ono što očekujem od vas jeste da budete posvećeni, da budete svesni, savesni, da se usput sve dogovoramo. i da pokušamo da nametnemo jednu vedriju atmosferu nego što sam ja zaključio da u ovom trenutku vlada ovde, a za to smo između ostalog mi odgovorni. I vi morate da dolazite ovde sa stavom da nije sve loše, da ima nade i da možemo mi i da mi utičemo na to - rekao je Blagojević i dodao:

- Znači, sad sam pomenuo te probleme koje klub ima. Ja više o tome neću da pričam. Naše je da uradimo sve što je do nas i da nametnemo neku veseliju atmosferu od samog dolaska ovde. Mi ćemo iz stručnog štaba pokušati i uspeti, nadam se, da vam stvorimo takvu atmosferu da se vi osećate prijatno ovde, a posle toga zajedno svi na terenu, oko terena, da donesemo ono što mi možemo donesemo fudbalskom klubu Partizan. Znači, ja ću se osvrnuti na Dankove reči. Partizan je veliki, nevezano za to u kakvoj situaciji se nalazi. Samo pozitivno, pozitivna priča, nema kukanja, nema izgovora, tražimo način i idemo jedno po jedno. Sad, kad završimo ovaj protokolarni deo, koji ni ja nešto pretravno ne volim, verovatno kao ni ni Danko ni Peđa, više samo ono za konkretan rad. Mi ćemo ostati ovde samo par minuta, samo se dogovorimo oko nekog kratkog načina funkcionisanja, ostalo sve ide posle toga po redu. Nemamo mnogo vremena, a opet imamo ga nešto, tako da moramo sve da radimo ubrzano. Mnogo nam treba vaše posvećenosti, mnogo vašeg pozitivnog feedbacka, reakcije, posvećenosti, svesnosti u krajnjem slučaju oko onoga što radimo, da se što pre upoznamo. U tome je ključ da vi što pre saznate šta mi tražimo od vas i onda polako jedno po jedno da rešavamo, korak po korak. Znači, od mene ćete samo čuti korak po korak. Idemo danas, pa posle toga dalje - zaključio je Srđan Blagojević.

Autor: Jovana Nerić