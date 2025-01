ŠTETA! Kecmanović stao u polufinalu Adelajda, nije imao leka za servise mladog Amerikanca

Srpski teniser Miomir Kecmanović nije uspeo da se plasira u finale turnira u Adelajdu koji služi kao priprema za Australijan open, pošto je u polufinalu od njega bio bolji Sebastijan Korda rezultatom 2:0, po steovima 6:3, 7:5. Ovaj meč je trajao jedan sat i 20 minuta.

Jednostavno, Miomir Kecmanović je pružio otpor daleko bolje rangiranom teniseru od sebe (22. na svetu Korda, 55. na svetu Kecmanović), ali to nije bilo dovoljno da napravi iznenađenje i ode u veliko finale ovog turnira.

Korda je bio bolji tek toliko bolji u prvom setu da i dođe do njega. Miomir Kecmanović nije došao ni do jedne brejk prilike, pošto je Korda servirao sjajno, dok je as druge strane Amerikanac iskoristio i jedinu do koje je došao u četvrtom gemu. Tada je poveo sa 3:1 i to je sačuvao do kraja seta.

U drugom delu igre nije viđena nijedna brejk prilika ni na jednoj, ni na drugoj strani. Obojica su servirali dobro i drugi set je otišao u taj-brejk.

Tamo je Miomir Kecmanović prepustio svom rivalu dva mini-brejka i gubio je sa ogromnih 4:1, kada je uspeo da vrati jedan mini brejk. Ipak, to nije bilo dovoljno da dođe do izjednačenja u setovima, već je morao da čestita Kordi na pobedi.

Korda će u finalu igrati protiv Feliksa Ože Alijasima iz Kanade.



Autor: Jovana Nerić