Jokić se vratio na teren: Odmah ušao u istoriju NBA lige, novi tripl-dabl Srbina

Prethodna dva meča je propustio, zvanično zbog bolesti, ali se Nikola Jokić brzo vratio na parket i nastavio tamo gde je stao - te je sjajnom partijom doneo trijumf svom Denveru protiv Bruklina rezultatom 124:105!

Jokić je ostvario novi tripl-dabl u sezoni, ukupno ih ima 15, a izgledalo je kao da nije ni pauzirao protiv Bostona i Los Anđeles Klipersa. Meč je, na kraju, završio sa 35 poena, 15 asistencija i 12 skokova.

Činilo se u jednom trenutku da više neče ni ulazizi u igru, Denver je na ulazu u poslednju četvrtinu imao +15 (94:79), dok je Jokiću u tim trenucima falio samo još jedan skok da kompletira taj tripl-dabl.

Trener Majkl Meloun ga je vratio u igru, praktično je morao, s obzirom na to da su Netsi sa rezervistima prišli na 99:92, a Jokić je na 6.35 do kraja uhvatio taj svoj dvocifreni skok i tako upisao svoj 145. tripl-dabl u karijeri.

Nedugo posle tog Jokićevog skoka, Kion Džonson je na 6.22 ubacio trojku kojom je Bruklin prišao na samo -6 (101:95), da bi Rasel Vestbruk, Kristijan Braun i Pejton Votson sa linije penala (vezali ukupno osam bacanja) odveli Nagetse na 109:97.

A kada je Jokić na 3.45, posle asistencije Vestbruka, zakucao za 115:100, bilo je jasno da će Nagetsi odbraniti ovaj poslednji trzaj Bruklina i ostvariti svoj 22. trijumf u sezoni.

NIKOLA JOKIC AND RUSSELL WESTBROOK ARE JUST THE 2ND TEAMMATES IN NBA HISTORY TO RECORD A TRIPLE-DOUBLE IN THE SAME GAME MULTIPLE TIMES 🔥 pic.twitter.com/sD2OYN2L52