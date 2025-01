BRILIJANTNA PARTIJA NIKOLE JOVIĆA: Srbin zatrpao koš Portlanda i oduševio sve (VIDEO)

Reprezentativac Srbije i košarkaš Majamija Nikola Jović odigrao je jednu od najboljih partija u svojoj NBA karijeri.

Majami je savladao Portland rezultatom 119:98, a jedan od najzaslužnijih za ubedljiv trijumf tima sa Floride bio je mladi srpski reprezentativac.

Ušao je sa klupe i oduševio sve. Za nešto manje od 32 minuta igre Nikola je ubacio 21 poen i zabeležio osam skokova, pet asistencija, jednu ukradenu loptu i blokadu.

Fantastično šutersko veče imao je Jović - sjajnih 66.7 odsto iz igre (8/12). Pogodio je četiri trojke iz sedam pokušaja.

Nikola Jovic has been fantastic as of late. Over his last 11 games he's shooting 41.5% from 3 on almost 5 3pa/g. The Heat are +52 in his minutes during those games.



He's not Jimmy Butler, but his shooting has helped create more space for the Heat offense.pic.twitter.com/RYUcdUGaN4