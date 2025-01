Đoković upitao magičnu kuglu da li će osvojiti Grend slem u 2025. godini: Ovo je uradio kada je video odgovor

Prebrodio je Novak Đoković prvu rundu Australijan opena i vrlo neugodnog Amerikanca Nišeša Basavaredija 3-1, a u međuvremenu saznao i da će okršaj drugog kola protiv Žaimea Farije igrati u sredu u ranim jutarnjim časovima po našem vremenu. U ponedeljak je dobio još dobrih vesti.

Njegov put do četvrtfinala je poprilično "čist" s obzirom na to da je Grigor Dimitrov predao u prvoj rundi, pa do potencijalnog duela sa Karlosom Alkarazom nema više rivale iz prvih 25 na svetu, što svakako može da olakša posao najboljem ikada.

Naravno, za prvog favorita ovog puta važi Janik Siner, a Srbin će probati još jednom da pokaže delić magije koju poseduje. Možda mu istu donese i magična kugla.

U razgovoru za "Tennis Channel" veliki broj tenisera i teniserki dobio je upravo veliku kuglu za bilijar koja daje odgovore i imali su pravo da postave po jedno pitanje. Nole je uradio očekivano.

Ask the Magic 🎱 Ball a question…✨ pic.twitter.com/vug9kGrj11 — Tennis Channel (@TennisChannel) 14. јануар 2025.

Pitao je kuglu da li će osvojiti Grend slem u 2025. i dobio je sjajan odgovor.

- Dobri su izgledi - bio je odgovor, na šta je Đoković dodao da je to vrlo dobro po njega.

Nole je rekorder po broju Grend slemova sa 24 osvojena, a poslednji je u svoju kolekciju dodao nakon US Opena 2023.

Autor: Marija Radić