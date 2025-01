O ovome bruji cela planeta! NE ZABORAVLJAJU DEKIJA: Milojeviću ukazali čast na najlepši mogući način!

Golden Stejt Voriorsi uveli su godišnju nagradu "Brate" u čast prerano preminulog srpskog trenera Dejana Milojevića.

Voriorsi su uvođenje nove nagrade objavili 17. januara po podne po američkom vremenu, na godišnjicu smrti bivšeg trenera Mege i nekadašnjeg košarkaša Partizana i na taj način su napravili potez vredan svake pažnje.

Milojević je 17. januara prošle godine preminuo od posledica srčanog udara, dok je radio kao član stručnog štaba u klubu iz San Franciska, a sada će se iz godine u godinu sećanje na njega čuvati i obnavljati.

The Warriors announced the establishment of the Dejan Milojević Brate Award, an annual honor recognizing a basketball operations staff member who embodies the spirit, dedication, and legacy of the late Dejan Milojević. In Serbian, "brate" translates to "brother,” symbolizing the… pic.twitter.com/GIAWQtigMt