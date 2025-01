ENDI MAREJ POKAZAO KAKAV JE GOSPODIN! Video je Alkaraza posle poraza od Đokovića i odmah je uradio ovo

Endi Marej, trener Novaka Đokovića, imao je zaista lep gest nakon pobede nad Karlosom Alkarazom.

Đoković je posle preokreta slavio pobedu u fantastičnom meču, a potez Mareja posle meča je oduševio mnoge.

Snimak se pojavio na društvenim mrežama i izazvao je brojne reakcije.

Alkaraz je započeo fizički oporavak nakon meča i bio je na bicikli u trenutku kada je naišao Marej.

Britanac je, kada je video Španca, odmah prišao da ga pozdravi.

Pogledajte kako je to izgledalo:

A moment of appreciation for this epic match@andy_murray 🤝 @carlosalcaraz#AO2025 pic.twitter.com/cElscrm741