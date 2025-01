BOGDAN BOGDANOVIĆ RAZNEŽIO JAVNOST! Pohvalio se pa objavio fotografiju sa bebom! (FOTO)

Jedan od naših najboljih košarkaša Bogdan Bogdanović, osim sjajnim rezultatima na terenu često je skretao pažnju na sebe i privatnim životom.

Poznatog sportistu povezivali su sa brojnim lepoticama, a na listi su se našle kako glumice, manekenke, tako i jedna sportistkinja.

U oktobru na proslavi Olimpijaca, Bogdan Bogdanović je viđen u društvu atraktivne brinete za koju se pretpostavlja da je njegova nova devojka, ali ove tvrdnje košarkaš nije potvrdio niti demantovao.

I dok verni fanovi šarmantnog sportiste sa nestrpljenjem iščekuju kada će ozvaničiti vezu i ostvarti se u ulozi oca, Bogdan Bogdanović uživa u ulozi ujaka čemu svedoči i najnovija fotografija koja je osvanula na njegovom Instagram nalogu.

Košarkaš je objavio fotografiju sa bebom u naručju uz opis: "Ujka Bogi".

Emotivan život mu je važan

Bogdanović je svojevremeno otkrio da mu je emotivan život važan, ali nije presudan za sreću.

- Svakako da je bitno, ali ne dozvoljavam da me to poremeti. Šta da vam kažem, ne dam se. Toliko sam zaljubljen u košarku i toliko volim taj sport da trenutno ne razmišljam o ljubavi. Mislim da bi trebalo pustiti da nam se to desi i da za tim ne treba juriti - izjavio je košarkaš u jednom intervjuu, pa otkrio kako gleda na to što mu se devojke udvaraju.

- Iskreno, nije mi baš sasvim normalno - rekao je Bogdan kroz smeh.

Autor: Jovana Nerić