50 Cent hoće da peva sa Jokićem! Ovo je ponuda koja se ne odbija?

Pretprošle noći košarkaši Denver Nagetsa su razbili Filadelfiju Seventisiksers 144:109 uz četvrti vezani tripl-dabl učinak Nikole Jokića, koji je za tri četvrtine upisao 27 poena, 13 skokova i 10 asistencija.

Kamere su osim samog nastupa srpskog centra, usnimile i nekoliko zanimljivih detalja pre i posle meča, a jedna takva je i izvođenje pesme "Many Man" od 50 Centa.

Poznati američki reper se ubrzo javio i ponudio zajednički nastup Srbinu, nakon što je on o tome razgovarao u programu uživo.

- Gledajte, ako kaže da će nastupati, onda ćemo zajedno nastupati. Biću uz njega, napravićemo ludnicu - napisao je 50 Cent na mreži "X".

Podelio je i snimak na kom se vidi kako Jokić uživo u programu razgovara upravo o toj pesmi zajedno sa Šekilom O'Nilom i drugima i potencijalnom nastupu na Ol Staru.

😏look if he says he gonna perform, we gonna perform I’ll back him up we will have the spot jumping. 🤷LOL • https://t.co/jnbpt4VX0B pic.twitter.com/82Ax9fjS6t