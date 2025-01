BRAVO, NIKOLA! Novo veliko priznanje za Jokića! Srbin rame uz rame sa Lebronom i Karijem!

Košarkaš Denvera Nikola Jokić izabran je za startera na predstojećoj Ol-star utakmici u San Francisku, saopšteno je iz Američke profesionalne košarkaške lige (NBA).

Džoker će sedmi put učestvovati u Ol-star meču, koji je na programu u noći između 16. i 17. februara, nakon što je dobio 3,724,344 glasova!

Osim njega, za startera iz Zapadne konferencije izabrani su Lebron Džejms iz Los Anđeles Lejkersa, koji će rekordni 21. put učestvovati u utakmici svih zvezda, Šej Gildžus-Aleksander iz Oklahome, Stef Kari iz Golden Stejta i Kevin Durent iz Finiksa.

Iz Istočne konferencije izabrani su Janis Adetokumbo iz Milvokija, koji je drugu godinu uzastopno dobio najviše glasova navijača (4,435,266), Karl-Entoni Tauns i Džejlen Branson iz Njujorka, Donovan Mičel iz Klivlenda i Džejson Tejtum iz Bostona.

Starteri su izabrani na osnovu 50 odsto glasova navijača, 25 odsto medija i 25 odsto glasova igrača.

Preostalih 14 učesnika ol-stara izabraće treneri, a odluka će biti objavljena 30. januara.

Od ove godine ol-star je u novom formatu, igraće se tri utakmice, 24 igrača podeljena su u tri tima, a biraće ih Šekil O'Nil, Čarls Barkli i Keni Smit. Četvrtu ekipu činiće rukiji i igrači iz turnira Zvezde u usponu.

