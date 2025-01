Mlada teniserka Andrea Prisakariu se oglasila nakon što je Novak Đoković predao meč polufinala Australijan opena.

Srbin je zbog jakih bolova morao da se povuče nakon izuzetno napornog prvog seta koji je osvojio Aleksander Zverev nakon taj-brejka.

Trenutak kada je saopštio Nemcu da je meč gotov je šokirao sve, a sa terena je Đoković ispraćen u zvižduke dobrog dela publike.

Rumunka koja je ljubiteljima u Srbiji postala poznata kao devojka koja obožava Đokovića i naš narod poslala je veoma lepu poruku najboljem teniseru svih vremena.

- Novak Đoković. Čovek koji je kompletirao tenis. Legenda koja nas je sve insiprisala. Igrač koji je više od tenisa. Ti si simbol. Spasilac mnogih na različite načine. Zaslužuješ samo poštovanje u svetu. I da, mrze te mnogi. Ali koga briga za mržnju kada ima toliko ljubavi za tebe? Puno ljubavi i vere. Vratićeš se, osećam to. Vratićeš se i to će biti najlegendarniji momenat u tenisu. Verujem u tebe svim srcem - poručila je Andrea putem društvene mreže "X".

Novak Djokovic. The Man that completed tennis. The Legend that’s inspiring us all. The Player who’s more than tennis. You’re a Symbol. A Savior to many in different ways. You deserve all the respect in the world. And yes, you are hated by many as well. But who cares about Hate?