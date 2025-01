Sinner je opet osvojio Australian Open. Zverev mu nije mogao ništa

Italijanski teniser Janik Siner je 21. pobedom u nizu odbranio titulu na Australijan openu.

Prvi igrač planete je u velikom finalu Melburna slavio protiv Aleksandera Zvereva rezultatom 6:3, 7:6 (4), 6:3.

Siner je tako osvojio treću grend slem titulu, nakon prošlogodišnjih na Australijan, odnosno US openu.

Janik ostaje prvi na ATP listi sa više od 3.000 poena upravo od Zvereva, koji i dalje vodi u međusobnom skoru sa 4-3 u pobedama.

Govor Zvereva

"Užasno je stajati pored trofeja i nemati mogućnost da ga dodirneš. Čestitke, Janik, najbolji si igrač bez konkurencije. Nadao sam se da ću biti konkurentniji. Čestitke tebi i tvom timu. Odradio si posao kako treba i niko ne zaslužuje ovaj trofej više od tebe. Želim da se zahvalim svom timu. Pokušavamo da uradimo to, ali očigledno ja nisam dovoljno dobar. Svima hvala za sve što ste uradili ovde u prethodnih nekoliko nedelja. Zahvalan sam za sve što ste uradili. Ne bih bio ovde bez vas. Hvala Kregu, najboljem direktoru turnira. Nemate ideju koliko smo mi kao igrači teški. On daje sve od sebe da se mi osećamo odlično ovde. Zaslužuje priznanje. Hvala i publici, fantastična je. Progurali ste me do finala, imao sam šansu, ali tu sam, gde sam. Ne znam da li ću ikad podići ovaj trofej, ali nastaviću da pokušavam".