Koja teretana je najbolja u Srbiji?

Red Bull Gym Clash okuplja 16 najboljih timova u borbi za Svetsko finale Funkcionalni fitnes dobija novu dimenziju: Red Bull Gym Clash, globalno takmičenje koje spaja snagu, izdržljivost, veštinu i strategiju, po prvi put stiže u Srbiju.

Nakon kvalifikacija širom zemlje, najbolje teretane ulaze u završnicu: veliko nacionalno finale biće održano u nedelju, 26. aprila u Beogradu.

U ovom jedinstvenom formatu, timovi sastavljeni od četiri člana, dve žene i dva muškarca, predstavljaju svoje teretane kroz niz intenzivnih izazova koji testiraju sve aspekte fizičke spremnosti, ali i timsku koordinaciju i taktiku. Cilj je jasan, pronaći najkompletniji tim koji će poneti titulu nacionalnog šampiona i predstavljati Srbiju na svetskom finalu u Egiptu krajem godine.

Takmičenje je osmišljeno uz podršku vrhunskih sportista i eksperata iz oblasti funkcionalnog fitnesa, a lokalni program predvodi proslavljeni atleta funkcionalnog fitnesa Luka Đukić u ulozi head coacha, dok je za vođenje i realizaciju programa zadužena Jasmina Aleksandrov.

U finale se plasiralo 16 najboljih timova iz Srbije, koji će na finalnom takmičarskom podijumu dati sve od sebe u borbi za pobedu.

Posetioce očekuje dinamičan i adrenalinski događaj, uz neizvesne duele i atmosferu koja pomera granice klasičnih fitnes takmičenja.

Nacionalno finale biće održano u nedelju 26. aprila, u prostoru teretane Sinergija, na adresi Omladinskih brigada 31, sa početkom u 11 časova.

Ulaz je slobodan za sve posetioce koji žele da podrže takmičare i budu deo prvog Red Bull Gym Clash finala u Srbiji.

Autor: S.M.