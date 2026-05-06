OD MUNDOBASKETA DO DOŽIVOTNE ROBIJE! Bivši košarkaš zbog MONSTRUOZNIH ZLOČINA osuđen na 60 godina zatvora

Dagoberto Penja (37), nekadašnji reprezentativac Dominikanske Republike i košarkaš koji je dugi niz godina nastupao u španskoj ACB ligi osuđen je u Sjedinjenim Američkim Državama na čak 60 godina zatvora.

Presuda je doneta zbog teških krivičnih dela seksualnog zlostavljanja dece, što je izazvalo šok i nevericu širom sveta.

Nekada poznat po partijama na parketu, Penja se sada našao u centru jednog od najjezivijih skandala koji su potresli sport.

Penja je profesinalnu košarkašku karijeru gradio u Španiji, gde je nastupao za Barselonu B, Estudijantes, kao i za ekipe poput Breogana i Basket Korunje. Profesionalnu karijeru završio je 2023. godine u dresu Grupo Alega Kantabria, a tokom nje je slovio za pouzdanog igrača u rotaciji i borbenog beka.

Nosio je i dres reprezentacije Dominikanske Republike, sa kojom je nastupao na Svetskom prvenstvu 2019. godine, što je bio vrhunac njegove internacionalne karijere.

🚨 Dagoberto Peña, culpable de abuso infantil nosEstados Unidos 🇺🇸 e sentenciado a 60 anos de prisión



🧑‍⚖️ Declarado culpable de explotación sexual de menores e posesión de material de abuso infantil



⛹️‍♂️ Foi internacional dominicano 🇩🇴 e xogou no Breogán e no Leyma Coruña pic.twitter.com/bGpYZoWDL2 — En Xogo (@EnXogoG) 05. мај 2026.

Međutim, nakon završetka igračke karijere, preselio se na Floridu, gde je radio kao nastavnik fizičkog vaspitanja i trener – što se, prema navodima istrage, pokazalo kao paravan za jezive radnje.

Istraga protiv njega pokrenuta je 2025. godine, nakon što je otac jedne žrtve otkrio sumnjivu komunikaciju između bivšeg košarkaša i deteta. Daljim radom policije otkriveno je da je Penja bio uključen u razmenu neprimerenog materijala, kao i da je posedovao i snimao sadržaj tokom zlostavljanja dvoje maloletnika. Takođe, pronađeni su dokazi koji ukazuju na eksploataciju još jednog deteta.

Nekada uzor na parketu i reprezentativac na najvećoj sceni, danas je ime koje stoji iza jednog od najtežih i najšokantnijih slučajeva koji su pogodili sport u poslednje vreme.

Autor: Iva Besarabić