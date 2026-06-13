Uhapšen Džejms Harden: Šok u sportskom svetu

Šokantne vesti dolaze iz Sjedinjenih Američkih Država, uhapšen je Džejms Harden! Kako kažu tamošnji mediji, on je uhapšen u subotu u jutarnjim časovima, nakon što mu je pronađeno oružje za koje nema dozvolu.

Harden je uhapšen u Teksasu, a prema navodima policije on je u svom automobilu imao pištolj, za koji nije imao dozvolu. Ono što je još gore je i to da je pištolj bio na izuzetno vidljivom mestu, a nije bio ni u futroli.

Odmah je Džejms Harden pušten uz kauciju, dok je iduće ročište zakazano za 22. jun.

Prema uslovima kaucije, njemu se zabranjuje posedovanje bilo kakvog vatrenog oružja, municije ili nekog drugog oružja, kao i korišćenje, posedovanje ili konzumiranje alkohola, opasnih droga ili marihuane, ako ih ne prepiše lekar.

On će morati da se podvrgava nasumičnim testovima urina.

Autor: Marija Radić