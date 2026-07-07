IGRAJ I OSVOJI PUT NA F1 TRKU U MADRIDU

Da li imaš ono što je potrebno da osvojiš jedinstveno Formula 1 iskustvo? Saznaj kroz digitalni izazov Red Bull TryOuts!

Red Bull TryOuts pruža ljubiteljima motorsporta priliku da testiraju svoj fokus, memoriju i reflekse kroz izazove inspirisane situacijama sa kojima se profesionalni vozači susreću na stazi. Igra je namenjena svima koji žele da provere svoje sposobnosti, osete deo adrenalina trkačkog sveta i pokažu da imaju veštine koje prave razliku kada su brzina, koncentracija i preciznost najvažnije.

Izazov obuhvata tri mini-igre koje simuliraju ključne aspekte trke. Memorija se testira kroz zadatke u kojima je potrebno prepoznati najbolju putanju ili pravi trenutak za preticanje, refleksi kroz situacije koje zahtevaju brzu reakciju na iznenadne prepreke, dok fokus ispituje sposobnost učesnika da zadrže koncentraciju na pravim stvarima u pravom trenutku.

Na ovaj način, fanovi motorsporta dobijaju jedinstvenu priliku da iskuse makar delić onoga što je potrebno za vrhunski rezultat na profesionalnoj stazi i da se, kroz igru, približe svetu najbržih vozača današnjice.

Svi učesnici mogu da pošalju svoje rezultate i na taj način uđu u konkurenciju za nagrade. Glavna nagrada podrazumeva putovanje na F1 trku u Madridu, koje će trajati od 11. do 14. septembra i doneti pobednicima nezaboravno iskustvo. Za ostale istaknute takmičare pripremljeni su ekskluzivni Red Bull pokloni.

Red Bull TryOuts traje do 9. avgusta, a više informacija o pravilima i načinu učešća dostupno je na zvaničnom sajtu redbull.com.

Autor: Iva Besarabić