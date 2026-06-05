Maja i ja protiv Mustafe i Mevlide! Asmin se opet obratio roditeljima, pa poručio: Ko izgubi mora da... (VIDEO)

Da li će prihvatiti izazov?

Sledeći su u Odabranima nominovali Luka Vujović i Asmin Durdžić.

- Nominovaću Anđela, jer se on samo sa mnom svađa jer sam ušao u vezu sa Anitom. Ima potrebu da je unizi i ponizi, priča o njoj sve najgore, a druge ne komentariše. Da li devojke koje su bile sa Filipom, ili koje su prevarile dečka kao Teodora, on to ćuti, ne progovora, pristrasan je. Terzi ne sme da se suprotstavi, za Sofiju ima sve reči hvale. A za Anitu sve najgore, trenutak nepažnje kad je dete nestalo, hteo je da predstavi da je loša majka. Jedva čekam da se čuje to osmi septembar, ja mislim da iza toga stoji nešto veliko što bi mu zauvek skinulo masku. Najveći foliran je Anđelo, a najveća ljubav su mu Teodora i Bebica, a za Anitu kaže da je neurotična šizofeničarka, da mene čeka pakao, ne nego je njegov život šušumiga, sedi po kafićima - rekao je Luka.

- Pozdravljam mamu i tatu, najavljujem meč na tiktoku, Maja i ja protiv Mustafe i Mevlide, ko izgubi gasi se sa tiktoka. Šalim se. Pošto je moja mama pretila Kačavendi da će da je prebije na finalu, ja ne bih da ona napravi taj incident pa ću nju nominovati - rekao je Asmin.

Autor: R.L.