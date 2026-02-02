MAJA I ANELI ĆE IZGORETI! Dača smislio na koga Asmin da PRIMENI SVOJE ZAVODNIČKE SPOSOBNOSTI, sve u inat Ahmićki i Marinkovićevoj! (VIDEO)

Da li će ispuniti?

Dača Virijević i Asmin Durčić dogovorili su se danas sa Tošom da Asmin zavodi Jovanu pevačicu, trenutno najbolju drugaricu Maje i Aneli.

Oni smatraju da će to biti zanimljivo i da će Maja i Aneli izgoreti od ljubomore kada vide da je Asmin posvetio pažnju Jovani.

- Kad Asmin bude posvetio vreme Jovani a ne njima dvema, one će da počnu da provociraju - rekao je Dača.

- One neće imati gas, a Jovana i ja ćemo imati gas - naveo je Asmin.

Autor: R.L.