MAJA I ANELI ĆE IZGORETI! Dača smislio na koga Asmin da PRIMENI SVOJE ZAVODNIČKE SPOSOBNOSTI, sve u inat Ahmićki i Marinkovićevoj! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Dača Virijević i Asmin Durčić dogovorili su se danas sa Tošom da Asmin zavodi Jovanu pevačicu, trenutno najbolju drugaricu Maje i Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

Oni smatraju da će to biti zanimljivo i da će Maja i Aneli izgoreti od ljubomore kada vide da je Asmin posvetio pažnju Jovani.

- Kad Asmin bude posvetio vreme Jovani a ne njima dvema, one će da počnu da provociraju - rekao je Dača.

- One neće imati gas, a Jovana i ja ćemo imati gas - naveo je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: R.L.

