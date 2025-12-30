AKTUELNO

Zadruga

NEKA MAMA DOVEDE NORU SUTRA! Aneli Ahmić uputila poruku Grofici, Alibaba se nakostrešio: Mozak mi utrneo! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Da li će joj se želja ispuniti?

Asmin Durdžić upitao je Aneli Ahmić kako se oseća povodom veze Luka i Anite, dok se ona druži sa Anđelom.

Foto: TV Pink Printscreen

- Mene i Anđela svi povezuju, meni njegova energija prija, isto kao što mi prija Filipova i Majina energija, svi mi prijaju na isti taj način. Ne bih mogla sigurno još jedan period posle svega što sam napravila sa tobom i sa njim raditi te stvari koje radi Luka. Nije mi prirodno. Osećam se normalno. Okupirana sam ljudima sa kojima se smejem, uvidela sam sa kakvim sam čovekom bila, zato sam takva. Mislila sam da će mi biti teško, da muškarac ima drugu ženu na moje oči, zamišljala sam kako bi to bilo kad sam bila sa Janjušem, bilo mi je nezamislivo. Ali eto uverila sam se da neko preko noći može da ti se zgadi. Razočarenje je takvo da si srećan što si izašao iz tog odnosa - rekla je Aneli.

- Sutra su posete, kakva će tvoja reakcija biti ako dođe moja mama i ako sa njom dođe Nora - pitala je Aneli Asmina.

- Na mamu ne bih imao nikakvu rekaciju, jer bih voleo da neko poštuje i moju mamu. Ako dovedete Noru, ispale biste monstrumi, jer dete nisam video tri godine, sad ovde da ga vidim, uništili bi dete s tim i mene i dete. Samo biste pokazale da ste monstrumi

Foto: TV Pink Printscreen

- Asmine, ne želiš da je vidiš, bojiš se svoje reakcije - rekla je Aneli.

- Ja bih voleo da ona nije videla dete tri godine, da joj nisam dozvolio i da joj kažem sad ćeš da vidiš dete u rijalitiju - rekao je Asmin.

- Neka mama dovede Noru, ona je moja ćerka - povikala je Aneli.

- Mozak mi utrnuo, naježio sam se ceo - naveo je Alibaba.

Autor: R.L.

#ELITA

#ELITA 9

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

'NE OSEĆAM SE DOBRO, NISAM SREĆNA' Miljana kod Drveta otvorila dušu, priznala da ima samo jednu želju: Volela bih... (VIDEO)

Zadruga

Prvo ćemo da razgovaramo, a onda u 12... Aneli otkrila Toši da joj treba POKLON za Anđela, sa njim planira da dočeka Novu godinu! (VIDEO)

Zadruga

Anđela izdramila Gastozu: Ovo joj jako smeta, naredila mu da hitno promeni (VIDEO)

Zadruga

Ovakvu je retko viđate: Miljana Kulić nikad emotivnija, želi da čuje samo ove emotivne stihove! (VIDEO)

Domaći

IME ZA BEBU SU IZABRALI JOŠ PRE NEKOLIKO MESECI! Janjuš i Aneli su sinoć saznali da će postati roditelji, a oko ovoga su se SLOŽILI ISTE SEKUNDE! (VID

Farma

OZBILJNO SHVATILI ZADATAK! Farmeri počeli sa spremanjem MEDENJAKA za prodaju, Kristijan nezadovoljan KVALITETOM (VIDEO)