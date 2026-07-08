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Svetska šampionka stiže u Srbiju i Srpsku

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com/galiamaslovskaya_ifbb ||

Svetska prvakinja u fitnesu, Ruskinja Galina Maslovskaja iz Sankt Peterburga, doputovala je danas u Beograd, čime je započela svoju višednevnu privatnu posetu Srbiji, Republici Srpskoj i Crnoj Gori.

Maslovskaja je titulu svetske prvakinje u fitnesu osvojila pre deset godina, a danas važi za jedno od najprepoznatljivijih imena u ovom sportu. U ruskoj javnosti važi i za jednu od najljepših žena Rusije, zbog čega njeni nastupi i putovanja redovno privlače pažnju medija.

Dolazak Maslovskaje u Srbiju i Republiku Srpsku izazvao je veliko interesovanje javnosti i medija, ne samo u Srbiji, Republici Srpskoj i Crnoj Gori, već i širom regiona.

Tokom boravka na ovim prostorima posetiće više gradova i turističkih destinacija u Srbiji, Republici Srpskoj i Crnoj Gori, gde će se upoznati sa prirodnim lepotama, kulturno-istorijskim znamenitostima i tradicijom ovog dela Balkana.

Maslovskaja je istakla da je o Srbiji i Republici Srpskoj do sada mnogo slušala i da je kroz razgovore sa prijateljima saznala brojne zanimljivosti o ovim prostorima.

„Sigurna sam da će mi se Srbija i Republika Srpska još više svideti kada ih bolje upoznam. Imam prijatelje u Republici Srpskoj koji su mi mnogo pričali o ljudima, prirodi, kulturi i tradiciji, zbog čega sam se posebno radovala ovom putovanju“, izjavila je Maslovskaja.

Ona je dodala da je njena poseta isključivo privatnog karaktera i da ne planira javne nastupe, već želi da vreme provede odmarajući se i upoznajući zemlje koje je, kako je navela, već zavolela i prije svog dolaska.

Autor: Pink.rs

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