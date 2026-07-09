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FIFA UVELA VAŽNU PROMENU PRED ČETVRTFINALE: Odnosi se na VAR, ovo mnogima neće biti jasno...

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: Tanjug AP/Jeff Chiu ||

Prema novoj proceduri, pomoćni VAR sudija (AVAR) i njegova zamenica će biti smešteni na stadionu u Bostonu, gde se igra susret. Ulogu AVAR-a obavljaće Urugvajac Leodán González, dok će njegova zamenica biti Tatjana Guzmán iz Nikaragve.

Cilj ove mere je da se osigura nesmetano funkcionisanje VAR tehnologije u slučaju tehničkih poteškoća ili prekida veze s glavnom videoperacijskom sobom (VOR), koja se nalazi u Međunarodnom radiodifuzijskom centru (IBC) u Dalasu.

U slučaju prekida komunikacije, AVAR i njegova zamenica odmah bi preuzeli sve provere predviđene službenim VAR protokolom. Isti postupak primjenjivao bi se i ako glavni sudac bude morao pregledati spornu situaciju na monitoru uz teren.

Podsetimo, utakmicu će suditi argentinska sudijska postava predvođena glavnim sudijom Fakundom Teljom. Njegovi pomoćnici biće Huan Pablo Belati i Gabriel Čade, četvrti i peti sudija Darío Herera i Kristijan Navaro, dok će za VAR biti zadužen Hernán Mastránđelo.

Autor: Iva Besarabić

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