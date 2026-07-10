TINEJDŽERKA POGINULA TOKOM PROSLAVE POBEDE FRANCUSKE: Stradala u stravičnoj nesreći, otkriveni horor detalji

Tokom proslave plasmana fudbalske reprezentacije Francuske u polufinale Mundijala, na severu zemlje dogodila se teška nesreća u kojoj je stradala sedamnaestogodišnja devojka preneli su tamošnji mediji. Tragedija se odigrala u mestu Onoa-Emeri, kada je tinejdžerka pala pod točkove kamiona.

Francuzi su savladali Maroko sa 2:0, ali se posle toga desila tragedija.

Pad sa kamiona

Kako pokazuju prvi podaci iz istrage, nesrećna devojka se u opštem slavlju popela na zadnji deo kamiona koji se kretao bez prikolice. Tokom vožnje je izgubila ravnotežu i pala sa vozila, nakon čega je kamion prešao preko nje.

Lekarske ekipe i vatrogasci su u najkraćem roku stigli na mesto nesreće. Nažalost, zbog težine zadobijenih povreda, mogli su samo da konstatuju smrt.

Svedoci u stanju šoka

Ovom užasnom prizoru prisustvovalo je još šestoro maloletnih lica. Njima je odmah pružena medicinska pomoć na licu mesta, dok je jedna osoba u stanju teškog šoka morala biti hospitalizovana u bolnici u Mobežu.

Vozač u pritvoru, pokrenuta istraga

Policija je odmah privela vozača kamiona i odredila mu pritvor. Nadležni organi su pokrenuli istragu zbog sumnje na teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja iz nehata.

Podsetimo, Francuska je obezbedila plasman u polufinale Mundijala nakon što je u četvrtfinalnom meču savladala reprezentaciju Maroka rezultatom 2:0.

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Autor: Marija Radić