Srbija nemoćna u Beogradu: Turska ubedljivo slavila u 'Areni'

Odbojkaši Srbije doživeli su ubedljiv poraz od Turske u Ligi nacija u "Beogradskoj areni".

Orlovi su izgubili od gostujuće reprezentacije rezultatom 0:3 (23:25, 19:25, 18:25) i udaljili se od potencijalnog plejofa ovog takmičenja. Turska je zasluženo pobedila, igrala je bolje, uverljivije i upečatljivije, te ostvarila važnu pobedu u borbi za najboljih sedam reprezentacija.

Najuzbudljivije bilo je u prvom setu. Srbija je imala prednost do 20:19, ali je Turska napravila seriju 4:1 i prešla u vođstvo, osetno za taj deo igre. Srpski odbojkaši nisu uspeli da se vrate do kraja seta i gosti su poveli.

Gotovo tokom čitavog drugog i trećeg seta vodila je Turska. Bili su ubojiti, Srbija je grešila mnogo i potpuno zasluženo izgubila oba seta u nastavku. Sada su Turci na učinku od šest pobeda i tri poraza i nalaze se na šestom mestu, dok je Srbija na četiri pobede i pet poraza.

Autor: S.M.