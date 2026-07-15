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Srbija nemoćna u Beogradu: Turska ubedljivo slavila u 'Areni'

Izvor: Telegraf, Foto: Instagram.com ||

Odbojkaši Srbije doživeli su ubedljiv poraz od Turske u Ligi nacija u "Beogradskoj areni".

Orlovi su izgubili od gostujuće reprezentacije rezultatom 0:3 (23:25, 19:25, 18:25) i udaljili se od potencijalnog plejofa ovog takmičenja. Turska je zasluženo pobedila, igrala je bolje, uverljivije i upečatljivije, te ostvarila važnu pobedu u borbi za najboljih sedam reprezentacija.

Najuzbudljivije bilo je u prvom setu. Srbija je imala prednost do 20:19, ali je Turska napravila seriju 4:1 i prešla u vođstvo, osetno za taj deo igre. Srpski odbojkaši nisu uspeli da se vrate do kraja seta i gosti su poveli.

Gotovo tokom čitavog drugog i trećeg seta vodila je Turska. Bili su ubojiti, Srbija je grešila mnogo i potpuno zasluženo izgubila oba seta u nastavku. Sada su Turci na učinku od šest pobeda i tri poraza i nalaze se na šestom mestu, dok je Srbija na četiri pobede i pet poraza.

Autor: S.M.

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