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Donald Tramp došao na finale SP, Infantino odmah seo pored njega, svi su gledali u Melaniju

Izvor: Telegraf, Foto: Tanjug AP/Adam Hunger ||

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp prisustvuje finalu Svetskog prvenstva između Španije i Argentine na stadionu u Nju Džerziju.


Tramp je na stadion stigao helikopterom zajedno sa suprugom Melanijom, koji je nadleteo objekat oko 45 minuta pre početka utakmice. Nakon sletanja zauzeo je mesto u luksuznoj VIP loži, gde je pored njega seo predsednik FIFA Đani Infantino.


U neposrednoj blizini bili su i brojni ugledni gosti, među kojima su španski kralj Felipe VI, premijer Kanade Mark Karni, predsednica Meksika Klaudija Šejnbaum, kao i bivši fudbaleri.

Organizatori nisu prikazivali Trampa na velikim ekranima stadiona pre početka meča, a američki predsednik je tokom prvog poluvremena viđen kako iz svoje lože dodiruje pehar namenjen šampionu sveta.

Ovo je bio njegov prvi odlazak na utakmicu Svetskog prvenstva, koje ove godine zajednički organizuju Sjedinjene Američke Države, Kanada i Meksiko.


U neposrednoj blizini bili su i brojni ugledni gosti, među kojima su španski kralj Felipe VI, premijer Kanade Mark Karni, predsednica Meksika Klaudija Šejnbaum, kao i bivši fudbaleri.

Organizatori nisu prikazivali Trampa na velikim ekranima stadiona pre početka meča, a američki predsednik je tokom prvog poluvremena viđen kako iz svoje lože dodiruje pehar namenjen šampionu sveta.

Ovo je bio njegov prvi odlazak na utakmicu Svetskog prvenstva, koje ove godine zajednički organizuju Sjedinjene Američke Države, Kanada i Meksiko.

Autor: D.B.

#Donald Tramp

#Melanija Tramp

#Đani Infantino

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