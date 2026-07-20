Kevina Kigena milicija u Beogradu "prebila kao vola": Slučaj zataškivan 30 godina, Tito morao da interveniše

Nakon vesti da je u 75. godini preminuo čuveni engleski as Kevin Kigen, javnost se prisetila incidenta na beogradskom aerodromu iz 1974. godine, gde je slavni fudbaler ni kriv ni dužan dobio batine.

Engleska reprezentacija tada je u srpsku prestonicu doputovala iz Sofije, gde je igrala meč sa Bugarskom. Atmosfera među igračima bila je previše opuštena, a pojedinci su se nedolično ponašali prema stjuardesama, pa je kapetan aviona odmah po sletanju prijavio problem jugoslovenskim vlastima. Bahato ponašanje se nastavilo i na samom aerodromu, gde je jedan igrač čak pokušao da se vozi na traci za prtljag.

Nesporazum na terminalu

Osim toga, vođa puta zaboravio je na vremensku razliku između Sofije i Beograda. Predstavnici Fudbalskog saveza Jugoslavije nisu se pojavili na aerodromu jer su goste očekivali sat vremena kasnije. Englezi su ostali sami sa obezbeđenjem i nervoznom jugoslovenskom milicijom.

Policajci su odlučili da zavedu red i iz mase su izvukli momke koji su im delovali najsumnjivije. Među njima je bio i Kevin Kigen, u tom trenutku raščupan, neobrijan i potpuno neprepoznatljiv lokalnim organima reda. Kigen je pokušao da objasni da je prespavao ceo let i da nije učestvovao u incidentima. Optužen je da je fizički nasrnuo na policajca, odveden je u posebnu prostoriju na ispitivanje, a iz nje je izašao sa teškim povredama i krvavog nosa.

Tito reagovao

Tek kada su viši oficiri shvatili da je pretučena jedna od najvećih zvezda evropskog fudbala, nastala je panika. Slučaj je odmah podignut na najviši državni nivo, a u rešavanje se uključio Josip Broz Tito kako bi sprečio međunarodni skandal.

Englezi su u besu hteli da spakuju kofere i odbiju da igraju utakmicu. Ipak, diplomatija iz Londona je naredila da se situacija smiri. Odnosi dve zemlje bili su narušeni zbog velike špijunske afere, a Kigenov krvavi nos postao je politička valuta. Jugoslavija je ovaj incident iskoristila kao adut u pregovorima i ubrzo nakon toga pustila na slobodu dvojicu britanskih agenata koji su bili osuđeni za špijunažu.

Meč je na kraju odigran na stadionu Crvene zvezde pred prepunim tribinama. Završen je rezultatom 2:2, a sudbina je htela da upravo povređeni i prebijeni Kevin Kigen postigne ključni gol za Englesku i tako postavi konačan ishod ove istorijske utakmice.

Autor: A.A.