Drama na Đurđevdan: Vozača u Surdulici sačekao jeziv prizor u mercedesu, poznati zmijolovac morao hitno da interveniše (VIDEO)

Najpoznatiji zmijolovac u Srbiji, Vladica Stanković, na Đurđevdan je, izvukao je zmiju koja se krila, ni manje ni više, nego u mercedesu!

Kako se vidi na snimku koji je objavio na svom Instagram nalogu, Vladica se zavukao ispod automobila u Surdulici i video da se u njemu krije zmija.

Kako je naveo, zmija se sakrila u plastici u automobilu.

Nakon samo nekoliko sekundi, iskusni zmijolovac izvukao je dugačku zmiju, a zatim je i stavio na svoje rame.

Sezona zmija uveliko počela

Kako je ranije Stanković rekao, sezona zmija u našoj zemlji otvorena je već 27. februara, kada je u selu Prekodolce kod Vladičinog Hana iz bunara izvukao dugačkog stepskog smuka. Ipak, kako uz dodatno otopljenje, građanima se savetuje oprez, posebno prilikom boravka u prirodi.

- Nekad izlaze ranije zato što bude, kao sada što je, vreme toplo, a nekad izlaze i kasnije ako se zima zadrži duže. Samim tim što su one hladnokrvne životinje, njima odgovara viša temperatura, te izlaze napolje jer je i sama zemlja toplija. S obzirom na temperature koje idu i preko 20 stepeni, normalno je da će zmije da izlaze i da se nagrevaju - istakao je Stanković za Blic i dodao da one traže sunce kako bi podigle svoju temperaturu, te da je to prirodni proces koji ne možemo da kontrolišemo.

Iako mnogi već strahuju od "najezde", Stanković umiruje javnost objašnjavajući da ne možemo govoriti ni o kakvoj najezdi, već uobičajenom biološkom procesu koji se ponavlja svake godine, a koji je samo krenuo nešto ranije zbog vremenskih prilika.

Autor: S.M.