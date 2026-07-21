Crni bilans proslave pobede Španije na SP: Još jedna osoba izgubila život, haos na ulicama

Tokom proslave pobede fudbalske reprezentacije Španije u finalu Svetskog prvenstva poginule su dve osobe, više od 80 je povređeno i najmanje 12 uhapšeno širom zemlje, prenosi danas agencija EFE.

U Madridu je uhapšeno sedam osoba tokom noći, među kojima pet zbog krivičnog dela iz mržnje nakon svađe u jednom baru, jedna zbog narušavanja javnog reda i napada na policajca na trgu Sibeles, kao i jedna zbog teške neposlušnosti na trgu Puerta del Sol.

Zdravstvene službe u glavnom gradu zbrinule su i prevezle u bolnice 36 povređenih.

U Barseloni su pripadnici katalonske policije "Mosos d'Esquadra" uhapsili tri osobe zbog različitih krađa, dok je medicinska pomoć pružena za 29 ljudi.

Među stradalima je trinaestogodišnji dečak iz grada Sijudad Rodrigo u pokrajini Salamanka, koji je poginuo nakon urušavanja fontane tokom slavlja. Još jedan dečak je teško povređen i hospitalizovan.

🇪🇸 | Huge crowds flood the streets of Madrid to welcome home the newly crowned World Champions Spain…😲👏🏻#FIFAWorldCup pic.twitter.com/X8DLeWMyqV — ULTRA ATTACKIVE (@UltraAttackive) 20. јул 2026.

U gradu Sonsaka u pokrajini Toledo preminuo je mladić u dvadesetim godinama nakon što je tokom gledanja utakmice počeo da dobija grčeve.

U Sesešnji, takođe u pokrajini Toledo, 19-godišnjak je teško povređen u napadu nožem.

Tokom proslava zabeleženi su i drugi incidenti. U okolini Pamplone istražuje se napad na grupu vojnika koji su gledali utakmicu u jednom baru, kada ih je napala grupa maskiranih osoba naoružanih palicama, pri čemu je povređeno šest ljudi, uključujući tri vojnika.

U Bilbau je policija identifikovala 20 osoba nakon pokušaja ometanja javnog prenosa finala, dok je u Alavi prijavljen napad na osobu koja je nosila dres reprezentacije Španije.

U Valensiji su uhapšene dve osobe zbog bacanja kamenica na policiju.

Autor: S.M.